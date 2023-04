Ruben Sosa ritiene che l'Inter abbia commesso un errore privandosi di Alexis Sánchez, a differenza di quanto sostenuto qualche giorno fa dal vicepresidente nerazzurro Javier Zanetti: "A me è sempre piaciuto, è un attaccante formidabile - le parole dell'ex attaccante a La Tercera -. Non è uno che può stare in panchina, a Milano non gli è stato dato lo spazio che avrebbe meritato. È veloce, fa assist, segna: sa fare tutto. A quanto pare, a Inzaghi non piaceva come giocava. Ogni volta che entrava faceva bene, quando andavo in Italia dicevo sempre 'mettetelo in campo, per favore'. L'ho visto anche in allenamento, è un calciatore molto professionale, si allena sempre bene. Ripeto: non gli è stato dato lo spazio che avrebbe meritato, tutto qui".