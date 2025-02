Gli idoli di Santiago Castro sono Lautaro Martinez e Diego Alberto Milito, ma in lui c'è chi rivede le gesta di un altro grande attaccante argentino come Carlitos Tevez. Il paragone lo ha fatto Roberto Sosa, parlando così delle qualità tecniche e temperamentali del giocatore del Bologna che tanto piace all'Inter: "Castro per me è un piccolo Tevez - ha detto il Pampa a Radio TV Serie A -. Ho giocato con Carlitos ai tempi del Boca, Castro ha quel modo di portare palla, di non mollare mai e di lottare su ogni pallone".