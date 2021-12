Sorteggi rifatti, Christillin: “Oggi il cigno nero, mai successo nella storia”

Il membro del Consiglio FIFA: "Sicuramente c'è stata una grande confusione"

Non nasconde il proprio stupore Evelina Christillin nel commentare il clamoroso errore che ha portato alla ripetizione del sorteggio degli ottavi di Champions League. Intervistata da Radio Uno Rai nel corso di 'Un Giorno da Pecora', il membro del Consiglio FIFA ha spiegato: "Una pallina è terminata dove non sarebbe dovuta terminare, sicuramente una grande confusione; c’è stato il famoso ‘cigno nero’, ossia un errore umano, non era mai successo nella storia. In nome della Uefa mi cospargo anche io il capo di cenere e rifacciamo questi sorteggi”.