Pasticcio sorteggi, Ceferin: “Errore dell’UEFA, lo diciamo per essere trasparenti”

Il presidente del massimo organismo del calcio europeo: "Ci scusiamo con tutti"

"Non è stato un errore umano, è stato un errore della Uefa. Ci scusiamo con tutti" . A margine del Comitato esecutivo UEFA, Aleksander Ceferin ha offerto la sua posizione ufficiale in merito al pasticcio andato in scena a Nyon lunedì scorso che ha obbligato i vertici a decidere di ripetere il sorteggio degli ottavi di Champions League.

"Abbiamo saputo che qualcosa era andato storto e abbiamo sentito telefonicamente i fornitori del software, optando per la ripetizione del sorteggio - ha proseguito il numero uno del massimo organismo del calcio europeo -. Abbiamo deciso di essere trasparenti e dirlo per imparare per il futuro. Non possiamo essere così dipendenti dalla tecnologia".