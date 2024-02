Breve intervista di Stefano Sorrentino a Numero Diez, dove l'ex portiere del Chievo ha detto velocemente la sua sulla corsa scudetto e, inevitabilmente, sul derby d'Italia che ne potrebbe indirizzare il percorso: "L’Inter ha una rosa più ampia, sicuramente è favorita. La Juventus non facendo le Coppe può essere un po’ più fresca, ma dipende da come va a finire questo weekend per capire se la Juve accorcerà o se l’Inter andrà in fuga".