La corsa scudetto non sarà un duello esclusivo tra Inter e Juve, che dovranno fare i conti con il Milan nel ruolo di terzo incomodo. Ne è convinto Stefano Sorrentino, ex portiere del Chievo, che ha fatto il suo pronostico a TMW Radio: "La squadra di Pioli ha perso troppi punti, ma per me può rimanere in scia, con i nomi che ha di sicuro. Ha avuto troppi infortuni e questo è un grosso handicap, ma secondo me lotterà con Inter e Juve".