Sorpresa Boniek: “L’anno scorso tifai Inter. Immagino la Juve com’era inc…..a”

L'ex bianconero sul nuovo campionato: "Adesso si riparte senza certezze, non ci saranno padroni assoluti al via"

Parlando ai microfoni de Il Fatto Quotidiano, il presidente della Federcalcio polacca Zibì Boniek non nasconde la sua felicità nell'aver visto vincere lo Scudetto all'Inter la scorsa stagione: "Immagino l’incazzatura per aver toppato lo scudetto da parte della Juventus. Io confesso che non ho fatto il tifo per i bianconeri: dopo nove anni di egemonia c'era bisogno di qualcosa di diverso, ho tifato per l'Inter, perché vincessero i nerazzurri. Poi tutto si è ridimensionato con le partenze di Antonio Conte, Achraf Hakimi e Romelu Lukaku. Adesso? Come nella migliore tradizione si ripartirà senza certezze. Visto il modo in cui lo si vive in Italia, finalmente, non ci saranno padroni assoluti al via".