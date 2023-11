"Ora sono momentaneamente in Germania dopo una pulizia che ho fatto al ginocchio destro per stare definitivamente bene: presto mi rivedrete in campo, al 100%…". Parola di Roberto Soriano, ex centrocampista del Bologna che, intervistato da La Gazzetta dello Sport, parla anche di qualche suo vecchio compagno in rossoblu.

Uno di questi è Marko Arnautovic, tornato all'Inter in estate: "Se lo sento ancora? Sì, sì. E infatti spero per Marko che vinca lo scudetto", l'augurio di Soriano.