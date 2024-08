In vista del match di questa sera tra Milan e Torino, MilanNews ha intervistato il doppio ex Gianluca Sordo, che non si sbilancia sulle chance dei rossoneri di arrivare allo Scudetto: "Aspettiamo, non possiamo giudicare più di tanto a oggi perché il Milan dovrà ancora fare qualcosa in più a livello di rosa. Certamente la squadra si è rinforzata per colmare il gap che c'è con l'Inter, anche se non credo che sia ancora all'altezza dei nerazzurri".