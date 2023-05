Simone Inzaghi merita di rimanere all'Inter anche nella prossima stagione, a dispetto delle voci che lo vorrebbero destinato a lasciare Milano in estate. L'allenatore dell'Inter, secondo i lettori di FcInterNews.it che hanno partecipato a un recente sondaggio, andrebbe confermato dalla dirigenza indipendentemente da come si concluderà questa stagione che vede l'Inter ancora protagonista in Champions League, in finale di Coppa Italia e in piena corsa per il piazzamento Champions League.

Nello specifico, a votare per il tecnico piacentino è stato il 57% dei partecipanti, rispetto al 43% che invece lo saluterebbe a fine stagione.