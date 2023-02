Con il futuro di Milan Skriniar ormai deciso e lontano da Milano in casa Inter si lavora per trattenere i due centrali di ruolo della difesa a tre di Simone Inzaghi. A Stefan de Vrij è stato proposto il rinnovo e si attende la risposta, mentre per Francesco Acerbi bisognerà trovare la quadra con la Lazio. Intanto, a prescindere dalle strategie della società, il parere dei tifosi interisti che hanno partecipato all'ultimo sondaggio di FcInterNews.it è chiaro: sarebbe opportuno che rimanessero entrambi, la risposta con più voti alla domanda su chi dovrebbe essere all'Inter anche la prossima stagione. Nel confronto tra i due domina invece Acerbi, mentre De Vrij arriva dietro anche alla preferenza per nessuno dei due. A seguire l'esito del sondaggio.