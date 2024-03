Con Yann Sommer fuori dai giochi per l'infortunio accusato contro la Danimarca, tocca a Yvon Mvogo difendere i pali della Nazionale svizzera nel test contro l'Irlanda. Intervistato dalla SRF, l'estremo difensore del Lorient spiega perché a suo dire ha giocato sin qui solo sei partite con la Nati: "Probabilmente ha anche a che fare con la squadra in cui gioco. Yann è sotto contratto con l'Inter, Gregor Kobel con il Borussia Dortmund, due delle migliori squadre. Affinché il mio nome raggiunga lo stesso livello, prima o poi dovrò passare a un top team”.

Ed è per questo che Mvogo ambisce a compiere il passaggio in una squadra di alto livello: "Sono uno che ha ambizioni più alte. Voglio giocare contro avversari più forti e lottare per il titolo o la Champions League". Intanto, si prepara alla sfida di Dublino di domani: "Ora mi sto semplicemente godendo questo momento, ho lavorato per questo. Do sempre il 100% anche in allenamento. Se l'allenatore avrà bisogno di me, io ci sarò".