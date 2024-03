Yann Sommer parla ai microfoni di Prime Video in uno speciale a lui dedicato in vista della sfida di Champions contro l'Atletico Madrid. Il portiere elvetico dell'Inter racconta di sé non solo per quel che riguarda il campo, ma parla anche dei suoi interessi extra campo, dalla musica al surf. Ma è anche un modo per rimanere concentrato in campo? "Sì, perché come portiere ho sempre molta pressione e non posso commettere errori. Per cui, è importante per me provare cose nuove, esplorare mondi diversi, relazionarmi con persone che non hanno niente a che fare con il calcio. Per me è importante per staccare dalla mia vita di portiere. Il mio ruolo di testimonial? Per me è qualcosa di diverso, è sempre divertente vedere come lavorano aziende o agenzie".

Tornando al discorso campo, Sommer aggiunge: "La cosa più bella dell'Inter sono le prestazioni della squadra, il giocare bene. Lo adoro. E' una bella sensazione quando metti qualità in campo e gli avversari sono in difficoltà, ma sappiamo che per farlo dobbiamo muoverci bene e comunicare bene. La chiave è questa. Inzaghi cura i dettagli, non scende a compromessi; porta avanti la sua idea di calcio insieme allo staff, lo vedi anche dall'energia che ci mette a bordo campo. Io amo giocare dal basso, anche se non è facile perché gli avversari ci studiano, ma i compagni mi danno sempre le opzioni migliori per il gioco".

Ma ha sentito pressione per il compito di sostituire André Onana? "Guardavo le partite per capire il calcio; è stato semplice scegliere l'Inter, volevo venire qui; è bello essere diventato il portiere di questa squadra. I pochi gol subiti? Nelle partite in cui sono meno impegnato è importante rimanere concentrato e connesso con la squadra; abbiamo concesso pochi gol perché siamo compatti e motivati per dare tutto. Poi è un gruppo allegro, a cena ci divertiamo tantissimo".Si parla di Lautaro Martinez: "Segna tanto, ma difende tanto con la squadra. poi è bravo a spronare la squadra nei momenti difficili, reagisce sempre in modo positivo. E' un ottimo capitano". Sulla sfida di stasera: Bisogna avere corraggio, loro difendono bene e sono intelligenti, e vogliamo giocare come sappiamo". La cosa più bella di questa Inter? "L'atmosfera dello stadio. La sua energia è speciale e ci spinge a dare sempre il meglio", conclude l'elvetico. Che però si rifiuta di cantare il coro principe di San Siro...