L'emittente elvetica di lingua francese RTS offre un panorama del 2023 dei giocatori svizzeri militanti nei campionati esteri. Spendendo ovviamente parole importanti per la stagione della quale si è reso protagonista Yann Sommer con la maglia dell'Inter: "Sommer sta probabilmente vivendo la sua stagione di maggior successo della sua carriera con l'Inter, leader della Serie A con 2 punti di vantaggio sulla Juventus. Con 12 clean sheets in campionato alle quali vanno aggiunti i tre in Champions League, il nativo di Morges ha superato il mese di dicembre in pompa magna, dandosi per vinto solo in occasione del pareggio del Genoa.

Sommer, che ha appena festeggiato i suoi 35 anni, ha saputo dimostrarsi decisivo in questa prima parte di stagione e gli ottimi risultati dell'Inter ne sono la prova: la sua percentuale di parate dell'84,3% spiega in parte perché gli uomini di Simone Inzaghi hanno la migliore difesa del Paese. Con soli 8 gol subiti in campionato, i nerazzurri sono una corazzata in Serie A".