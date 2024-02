C'è anche la Nazionale svizzera, ovviamente, nelle parole di Yann Sommer alla NZZ. Il portiere dell'Inter rivela il suo ricordo più bello vissuto con la Nati: "Ovviamente, l'immagine del grande entusiasmo dopo aver eliminato la Francia, allora Campione del mondo, agli ottavi di finale agli Europei del 2021. Il modo in cui abbiamo recuperato il 3-1 è stato impressionante. A casa in Svizzera la gente festeggiava per le strade e questo mi ha davvero toccato. E ovviamente di tanto in tanto penso anche al rigore parato contro Kylian Mbappé".

L'ultimo torneo, la Coppa del Mondo in Qatar poco più di un anno fa, si è concluso con una sconfitta per 6-1 agli ottavi contro il Portogallo. Eri davvero in ottima forma allora?

"Ero abbastanza in forma da volere e poter davvero giocare. Mi sentivo bene e avevo completato due sessioni di allenamento. Ma già da alcuni giorni avevo la febbre alta e avevo perso peso. Sicuramente non è stata la mia partita migliore".

Gli Europei in Germania, il paese natale di tua moglie, saranno il tuo ultimo torneo?

"Ancora oggi non lo so. Molti fattori giocano un ruolo, inclusa la famiglia. Ma sono in buona forma, gioco in un grande club e sono sempre orgoglioso di poter giocare nei tornei per la Svizzera.