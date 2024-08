Tra la sua conferenza in un hotel dell'aeroporto di Zurigo e l'intervista ai microfoni della SRF dopo l'annuncio dell'addio alla Nazionale svizzera, Yann Sommer racconta quelle che saranno le sensazioni che lo accompagneranno da questo momento: "Da un lato non vedo l’ora che arrivi il nuovo capitolo, ma ovviamente mi mancheranno i momenti con i ragazzi. Festeggiare con i tifosi è stata la parte che ha reso difficile la decisione”. Lo sguardo al passato è caratterizzato da punti salienti: “Resta una quantità incredibile di emozioni, resta tutto. Ogni torneo, ogni momento clou avrà un posto nel mio cuore. Il rigore parato a Kylian Mbappé, ogni qualificazione agli ottavi di finale. Abbiamo avuto molto successo come squadra nazionale. Rimpianti? Non ce ne sono. È così che vivo: vado sempre all-in. Ho sempre fatto tutto il possibile per ottenere più successi possibile".

Ma ci sarà un giorno un ritorno nel campionato svizzero? "Non escludo nulla, ma al momento non è un problema. All'Inter mi trovo molto bene e faccio un ottimo lavoro lì, essendo in porta per un grande club. Ho sempre detto che giocherò a calcio finché mi piacerà. Quando entro a San Siro mi viene la pelle d'oca. Questo mi dimostra che sono nel posto giusto. Ora vorrei avere un po' più di tempo per altre cose: per la mia famiglia, ma anche per gli obiettivi che voglio ancora raggiungere con l'Inter".