Controllo e poi sofferenza? Alla fine è importante aver vinto. Nel primo tempo abbiamo controllato al cento per cento la partita, abbiamo fatto due gol e abbiamo avuto tante opzioni di gioco. Nel secondo tempo loro hanno fatto più pressing, non abbiamo avuto le opzioni dentro le linee e dopo sui palloni lunghi, sono fisici, non è facile, prendono punizioni e altro. L'importante è aver vinto", ammette Yann Sommer a Sky Sport nel post gara di Inter-Udinese.

Più difficile la parata su Solet o su Lucca?

"Era importante chiudere l'angolo su Solet, non c'erano tante opzioni. Alla fine la vittoria conta, sono felice per le due parate".

Qual è stata la parata più difficile delle due parate?

"Non lo so, era importante non prendere il secondo gol. Sì, però alla fine è il mio lavoro".

Guarderai Napoli-Milan? Guferai?

"Io no. Chiaro la guarderemo. Ma il focus è sulla nostra squadra, le nostre situazioni. Però la vediamo sicuro, ma in tranquillità".

I problemi di gestione del secondo tempo da cosa derivano?

"Difficile da dire adesso. Ma chiaro che se manca il coraggio nel secondo tempo o l'avversario fa meglio nel secondo tempo dobbiamo guardare a queste cose e fare meglio nella prossima".