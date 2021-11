Sole 24 Ore – Evergrande scongiura il default: pagate cedole per 148 mln di dollari

I mercato hanno reagito bene, le Borse asiatiche hanno chiuso la seduta in rialzo

Evergrande è riuscito a pagare ancora una volta gli interessi obbligazionari di un prestito in tempo, scongiurando in questo modo il default. Come riferisce Il Sole 24 Ore, era fissata a ieri la scadenza di un periodo di grazia di un mese per effettuare il pagamento di tre cedole di altrettanti bond offshore per 148,1 milioni di dollari totali. Pagamento che è stato saldato grazie alla manovra del gruppo immobiliare cinese che ha raccolto 124 milioni di euro cedendo una partecipazione in una società di servizi internet, HengTen Networks Group. Gli interessi dovuti non erano stati pagati a settembre, alla scadenza naturale, facendo scattare il periodo di tolleranza. "I mercati - si legge sul quotidiano finanziario - hanno reagito bene alla notizia, il titolo del gruppo è salito di oltre l’8% alla Borsa di Hong Kong. Le Borse asiatiche hanno chiuso la seduta in rialzo".