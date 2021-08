Socios mette in palio di biglietti VIP per Inter-Genoa

Il main sponsor nerazzurro realizza un'iniziativa consumer in vista dell'esordio in campionato della squadra

Torna il campionato e la collaborazione tra Inter e Socios propone una nuova iniziativa per i tifosi nerazzurri. In palio per chi decidesse di partecipare scaricando l'app del main sponsor nerazzurro due biglietti VIP per Inter-Genoa. Nel link dedicato tutti i dettagli dell'iniziativa.