Socios.com, linfa per i top club d’Europa: 175 mln di euro nell’ultimo anno

La piattaforma si occupa del lancio dei Fan Token

Sono 175 i milioni di euro che i maggiori club d'Europa hanno incassato nell'ultimo anno da Socios.com, tra le altre cose main sponsor ufficiale dell'Inter, come riportato dal The Telegraph. La piattaforma si occupa di lanciare i Fan Token per tifosi, anche se quello nerazzurro ancora manca sul mercato, a differenza di Juventus, Milan e Roma. Proprio grazie alle "monete" virtuali il Psg, ad esempio, avrebbe recuperato gran parte dell'esborso economico per aver portato Messi in Francia.