Socios.com sponsor della Supercoppa italiana: accordo con la Lega, i dettagli

Socios.com, già sponsor dell'Inter, ha stretto un accordo con la Lega Serie A diventando il Main Sponsor delle finali di Supercoppa italiana e Coppa Italia. La nuova collaborazione - si legge in una nota ufficiale - sarà attivata per la prima volta quando Alexandre Dreyfus, CEO di Socios.com, consegnerà il premio MVP al termine di Inter- Juventus, in programma domani sera a San Siro.