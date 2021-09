Socios.com fa scegliere ai tifosi la maglia del Valencia: bis con l’Inter?

L'Inter potrebbe riproporre in Italia un'iniziativa già lanciata in Spagna dal Valencia

Possibile novità in vista per i tifosi dell'Inter. Il club nerazzurro potrebbe infatti proporre con Socios.com un'iniziativa già lanciata in Spagna dal Valencia: la squadra spagnola - riporta Calcio&Finanza - permetterà ai propri sostenitori di scegliere il design della maglia che verrà indossata al debutto di Copa del Rey.

Come? Le votazioni saranno aperte sull’app Socios.com a tutti i fan in possesso di un Fan Token. L’Inter, che vanta lo stesso identico accordo del Valencia con Socios.com, potrebbe presentare una proposta simile, magari in occasione proprio del debutto in Coppa Italia.