Continua l’espansione di Socios.com: c’è l’accordo col Flamengo

La nota del club brasiliano: "Definito l'accordo con l'azienda partner di Psg, Barcellona, ​​Manchester City, Juventus, Inter e Milan"

Attraverso un comunicato ufficiale il Flamengo ha reso noto di aver definito "le basi contrattuali di un importante accordo di marketing con Socios.com, la più grande azienda di fan token al mondo, partner di Paris Saint-Germain, Barcellona, ​​Manchester City, Juventus, Inter, Milan, Arsenal e NFL, oltre a diverse altre organizzazioni in Sud America e un certo numero di franchising NBA".

Il contratto negoziato, spiega il club brasiliano, "durerà fino a dicembre 2025 e darà al club un valore minimo garantito durante questo periodo, oltre a una variabile per prestazione, a seconda dell'andamento delle vendite dei gettoni dei tifosi rubro-negro. L'approvazione definitiva del contratto dipenderà anche dal voto del Consiglio Direttivo del club, in programma nei prossimi giorni. In caso di approvazione del contratto, il Flamengo riceverà già la prima rata prevista dall'accordo 10 giorni dopo il voto".