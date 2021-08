Sneijder: “A Madrid nel tempo libero bevevo sempre vodka”

Mi dissero che giocavo bene ma dovevo e potevo migliorare. Ma non lo feci e così mi cedettero”: l'esperienza negativa riporta il centrocampista indietro coi ricordi

Svela alcuni retroscena non proprio professionali l'ex centrocampista dell'Inter Wesley Sneijder, ricordando l'esperienza davvero negativa con la maglia del Real Madrid: "Qualcosa è andato storto. Mi ero abituato a vivere come una stella, apprezzavo successo e attenzioni. Nel mio tempo libero avevo come amico il bicchiere di vodka, ma ero convinto che avrei potuto nascondere lo scadimento di forma con la tecnica. Un atteggiamento che non era degno della squadra più forte al mondo".