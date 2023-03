C'è anche Milan Skriniar nell'elenco dei calciatori convcati dal ct della Nazionale slovacca Francesco Calzona per le partite contro Lussemburgo e Bosnia-Erzegovina valide per le qualificazioni ai prossimi Europei.

Chiamata arrivataa nonostante il difensore dell'Inter sia non al meglio fisicamente, anche se assicura il ct in conferenza stampa, si respira un clima di fiducia circa la sua disponibilità: "Skriniar non sta bene fisicamente, ma vuole stare con noi. Certo, non possiamo proprio rinunciare a un giocatore del genere. Non posso dire se la sua presenza dall'inizio sia in dubbio. Abbiamo ancora qualche giorno e staremo a guardare. Ma voglio che stia con noi e giochi".