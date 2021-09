Slovacchia, Koscelnik: “Il gol? Skriniar mi ha detto di tirare senza pensarci”

L'autore del gol del 2-0 contro Cipro: "È stato sicuramente uno dei gol più belli della mia carriera"

Martin Koscelnik, autore del gol del definitivo 2-0 col quale la Slovacchia ha battuto Cipro nell'ultimo match di questa tornata di qualificazioni ai Mondiali 2022, racconta ai microfoni della Tasr come è nata l'azione vincente: "Ero l'ultimo giocatore, la palla è rimbalzata verso di me, non volevo inventare niente. È finita lì e ne sono felice. È stato sicuramente uno dei gol più belli della mia carriera. Prima della rete, Milan Skriniar mi ha detto di tirare senza pensarci su".