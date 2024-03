Lukas Masopust, 30enne esterno dello Slavia Praga, si appresta a sfidare il Milan a San Siro per gli ottavi di Europa League. Un palcoscenico per lui non inedito, come ricorda alla Gazzetta dello Sport. "Se penso a San Siro mi torna in mente il pareggio contro l’Inter nel 2019, durante la fase a gironi di Champions. Ci davano per spacciati, ma fermammo i nerazzurri con una gara storica. Giocare dall’inizio fu un’emozione, anche perché uno dei miei idoli è sempre stato Andrea Pirlo, protagonista in quello stadio. Quando penso al calcio mi vengono in mente lui e Pavel Nedved, ovviamente. Paura? Guai ad averne, giochiamo per la storia".