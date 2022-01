Sky Sports Uk – Aston Villa vicino a Lucas Digne: colloqui in fase avanzata

Il club di Steven Gerrard pronto a mettere le mani sul francese: l'Everton dovrebbe ricevere almeno 20 milioni di sterline

Potrebbe non esserci il ritorno in Italia nel futuro di Lucas Digne: l'esterno francese, ormai ai margini nell'Everton e inseguito dall'Inter, sembra invece destinato a rimanere in Premier League per raggiungere Steven Gerrard all'Aston Villa. Secondo Sky Sports Uk, i Villans devono stabilire il prezzo da pagare ai Toffees, ma si parla di una somma probabile di 20-25 milioni di sterline.