Sky – Sassuolo forte su Lucca: è l’erede di Scamacca?

Distanza di 5 milioni tra emiliani e toscani per la punta classe 2000

Il Sassuolo si sta già muovendo per il dopo Gianluca Scamacca, l'attaccante individuato dall'Inter per rinforzare il reparto offensivo della prossima stagione. Il club neroverde, riporta Sky, ha avviato contatti con il Pisa per portare in Emilia la punta classe 2000 Lorenzo Lucca, che sta facendo benissimo in Serie B in questa stagione. La richiesta del club toscano è di 15 milioni di euro, l'offerta è di 10 milioni. Distanza non incolmabile tra le parti, domani è previsto un nuovo contatto.