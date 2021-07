Sky – Sabatini valuta l’addio al Bologna per motivi personali: colloqui con il club

L'ex dirigente nerazzurro sta parlando con la società rossoblu

Walter Sabatini potrebbe dimettersi dal ruolo di coordinatore delle aree tecniche del Bologna. La scelta - come riporta Sky Sport - è legata a motivi personali. L'impegno dell'ex dirigente nerazzurro in questa finestra di mercato resta massimo, ma intanto vanno avanti i colloqui con Bigon e con il resto della società rossoblu per un eventuale addio. Una scelta definitiva al momento non è stata comunque presa.