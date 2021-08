Sky – Lukaku, tappa in Francia con il suo agente: domani incontri a Monaco

L'attaccante belga fa tappa a Nizza e Monaco prima di partire alla volta di Londra

Tappa a Monaco per Romelu Lukaku. Come riportato da Sky Sport, l’attaccante belga e il suo agente Federico Pastorello sono atterrati a Nizza e domani avranno alcuni incontri a Monaco, prima di partire alla volta di Londra come destinazione finale. Nelle prossime ore arriverà anche l’annuncio ufficiale dell’ingaggio da parte del Chelsea.