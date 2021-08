Sky – L’Inter avrebbe le carte giuste per Insigne. Ma non affonda per un motivo

Il club nerazzurro punta su attaccanti fisicamente diversi, come Zapata dell'Atalanta. Correa la prima alternativa

Il futuro di Lorenzo Insigne al Napoli è sempre più in bilico: impervia la strada del rinnovo, per l'attaccante si prospetta un bivio tra cessione ed esaurimento del contratto attuale. In questa biforcazione potrebbe inserirsi l'Inter, che secondo Sky Sportavrebbe le carte in regola per strappare Insigne alla formazione di LucianoSpalletti, soprattutto economiche tra proposta economica e ingaggio. L'Inter, però, non affonda perché proverà fino all'ultimo ad accontentare Simone Inzaghi consegnandogli un attaccante di maggior fisico come Duvan Zapata, che però l'Atalanta non intende cedere finché non avrà in mano un sostituto. L'alternativa più credibile è Joaquin Correa, per il quale Claudio Lotito chiede però 41 milioni tra base e bonus. Non da escludere altre piste come Luka Jovic.