Sky – Insigne, tentativo last minute legato a Sanchez. Thuram forte tentazione

I lavori di restaurazione di casa Inter continuano, specie perché oltre all’addio di Romelu Lukaku, anche Alexis Sanchez non fornisce garanzie particolarmente rassicuranti nel lungo periodo. Il cileno, attualmente a Barcellona per...

I lavori di restaurazione di casa Inter continuano, specie perché oltre all'addio di Romelu Lukaku, anche Alexis Sanchez non fornisce garanzie particolarmente rassicuranti nel lungo periodo. Il cileno, attualmente a Barcellona per verificare le condizioni del polpaccio che più volte lo ha costretto allo stop. Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio nel corso di Sky Calcio L'Originale, qualora gli accertamenti non dovessero fornire rassicurazioni, e in caso di necessità di un giocatore in più, oltre ai vari Correa o Thuram la dirigenza di Viale della Liberazione potrebbe fare un tentativo last minute negli ultimi giorni di mercato per Lorenzo Insigne. Per il capitano azzurro, nel mirino di Marotta e Ausilio, al Napoli non è ancora mai stata inoltrata offerta alcuna.