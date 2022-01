Sky – Il Torino la spunta per Gatti: 10 milioni al Frosinone

Il difensore era stato accostato all'Inter

Il Torino è ad un passo da Federico Gatti, difensore del Frosinone accostato negli ultimi giorni all'Inter. Secondo quanto riportato da Sky Sport, la società granata sborserà circa 10 milioni di euro, bonus compresi, per regalarlo a Juric già in questa finestra invernale di calciomercato. In serata è atteso il via libera finale all'operazione.