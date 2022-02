Skriniar: “Tre giorni non semplici. Critiche? Stiamo facendo bene”

Le parole del difensore nerazzurro nel post partita di Inter-Roma

Nel post partita di Inter-Roma , Milan Skriniar si è concesso ai microfoni di Sport Mediaset per commentare la vittoria e la conquista del pass per la semifinale di Coppa Italia.

"Sanchez ha fatto un gran gol davvero, per noi era importante gestire bene la partita e chiuderla all'occasione giusta - le sue parole -. Il salvataggio su Zaniolo? Ho visto la porta vuota e ho rincorso la palla, l'ho presa per fortuna, anche se era in fuorigioco. Non lo sapevo e mi sono lanciato".