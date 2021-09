Skriniar: “Shakhtar, maledizione difficile da spiegare. Ora 3 punti con lo Sheriff”

Lo slovacco a Mediaset Infinity: "Dobbiamo segnare, altrimenti è difficile vincere le partite"

Intervistato da Mediaset Infinity, Milan Skriniar parla così di Shakhtar-Inter 0-0, partita nella quale si è distinto come migliore in campo secondo gli analisti Uefa: "Volevamo i tre punti, sarebbero stati importantissimi per noi. Ma lo Shakhtar gioca un bel calcio e ha un bravo allenatore. Sono contento per non aver subito gol, ma anche deluso perché potevamo vincere".