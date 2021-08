Skriniar: “Scudetto responsabilità, siamo ancora forti. Ecco i concetti di Inzaghi”

Il difensore: "Molte squadre vengono qui per chiudersi ma se rubi palla e riparti e trovi il gol, la sblocchi e diventa tutto più facile"

Milan Skriniar, autore del primo gol in campionato dell'Inter, a fine partita si presenta a Dazn per analizzare il 4-0 imposto al Genoa: "Era importante entrare motivati in partita e segnare il prima possibile, ci siamo riusciti, era importante sbloccarla e se dopo 15 minuti sei sul 2-0 diventa tutto più facile. Il mister ci ha dato la sua idea di calcio, tante squadre vengono qui a chiudersi ma se rubi subito palla puoi fare gol e sbloccarla e questo è stato un concetto che il mister ci ha dato. Lo scudetto ci ha dato certezze ma anche responsabilità, sono andati via giocatori importanti ma arrivati anche altri altrettanto forti. Siamo ancora forti e dobbiamo difendere lo scudetto. Possiamo fare ancora bene, dobbiamo restare uniti e andare in campo sempre come oggi".