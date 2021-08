Skriniar protagonista del lancio di Inter-Genoa: biglietti in vendita

In corso la vendita libera dei biglietti per la partita d'esordio in campionato contro i rossoblu, sabato alle 18.30 al Meazza

Redazione FcInterNews

Milan Skriniar è il volto sorridente scelto dall'Inter per promuovere la vendita dei biglietti per la partita d'esordio nel campionato 2021/22, sabato alle 18.30 al Meazza contro il Genoa. In linea con tutte le ultime iniziative di comunicazione, 'I M Back' è il grido di battaglia scelto dal club per spingere i tifosi a ritornare finalmente allo stadio per incitare la squadra campione d'Italia: 'Ogni inizio è unico, ma questo è speciale. Ti aspettiamo a San Siro per gridare, tutti insieme, I M Back!'.