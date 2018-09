Intervistato in esclusiva da InterTV dopo la conferenza stampa pre-Champions, Milan Skriniar si è così espresso: "Ho pensato tante volte alla partita di domani subito dopo la Lazio, non solo io ma tutti. Poi quando sono usciti i sorteggi... Aspettiamo tutti questa prima gara. Il Tottenham? Ho giocato contro Kane in Nazionale, qualcosa la conosco, ho visto dei video e sappiamo tutti che è un grande giocatore ma non è l'unico. Sono una squadra forte, insieme da tre anni e nel mercato non hanno cambiato. Si conoscono, ma anche noi. Domani sarà importante perché è la prima in casa davanti ai nostri tifosi, un piccolo vantaggio. Se si vince può essere un grande inizio. Sul campo voglio sentire la musichetta della Champions, la cosa più bella che possa succedere".

