Sono due gli assenti annunciati di Benfica-Inter dalla parte nerazzurra: Hakan Calhanoglu e Milan Skriniar. Oggi in conferenza stampa Simone Inzaghi ha parlato del doppio forfait e ha espresso una speranza per quel che riguarda il giocatore turco, facendo contemporaneamente capire che per lo slovacco bisognerà attendere. "Sono giocatori importantissimi, c'è qualche assenza anche per il Benfica - ha detto il tecnico interista -. Mi sarebbe piaciuto giocarla con ambo le squadre al completo. Spero di riavere Calhanoglu già sabato contro il Monza mentre per Skriniar forse ci vorrà di più".