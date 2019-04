Nel post partita di San Siro, Milan Skriniar si sofferma davanti alle telecamere di Rai Sport per un'analisi a caldo su Inter-Roma: "Per quello che abbiamo fatto vedere nel secondo tempo avremmo meritato di vincere, ma non siamo riusciti a fare il secondo gol. Il pareggio va bene".

Quanto è vicino il terzo posto adesso?

"Siamo tutti lì vicini e dobbiamo lottare fino alla fine e vincere anche le prossime partite per avvicinarci all'obiettivo".

L'Inter ha giocato bene con le due punte, dopo l'ingresso di Icardi:

"Quando è entrato ci ha dato fiducia, con due punte abbiamo creato di più dentro l'area di rigore".

Perché a inizio gara avete fatto giocare di più la Roma?

"Secondo me abbiamo iniziato abbastanza bene, poi dopo il gol della Roma ci siamo spenti. Poi abbiamo iniziato a giocare il nostro calcio ed è stato importante. Nel primo tempo la Roma ha avuto occasioni? Anche noi abbiamo avuto delle occasioni nel primo tempo, come il colpo di testa di Lautaro e quello di D'Ambrosio".

Stai bene a Milano? Sei un uomo mercato, sempre in prima pagina.

"Non so perché tutti dicono queste cose, io ho detto altro e sto bene all'Inter. Non so perché sono sempre sulle prime pagine. Se resto all'Inter? Sì".

