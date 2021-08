Skriniar al 45′: “Bene finora ma non è ancora finita. Dobbiamo stare attenti”

Le parole di a fine primo tempo

Dopo i primi quarantacinque minuti di gioco a tinte nerazzurre, con un'Inter protagonista, avanti per 2-0, a commentare quanto fatto nella prima parte di gioco contro il Genoa è Milan Skriniar, autore della prima rete: "Sono molto contento per il gol davanti al nostro pubblico, sempre fantastico. Siamo felici che i tifosi siano finalmente di nuovo con noi. Sono contento anche perché era importante sbloccare la partita, però non è ancora finita e dobbiamo continuare così. Abbiamo fatto anche il secondo gol, quindi benissimo così, ma dobbiamo stare attenti per le ripartenza e ai nostri errori" ha detto a DAZN.