Skriniar a Sky: “Stanchezza per le nazionali? Non cerchiamo scuse”

Le parole dello slovacco ai microfoni di SkySport

Poco prima di Samp-Inter, Milan Skriniar parla ai microfoni di SkySport: "L'errore da evitare? So bene che questo è un campo difficile, ci ho giocato. Dobbiamo entrare subito dentro la partire e giocare fino alla fine 'cattivi' e farla noi la gara - dice il centrale nerazzurro -. Allungare sulla Juve? No, non ci pensiamo. Abbiamo iniziato bene la stagione, ora importante fare 3 punti dopo la sosta. Guardiamo a noi stessi, non sarà facile. Vogliamo dimostrare in campo di essere i campioni d'Italia. La stanchezza per le nazionali può esserci, ma non cerchiamo scuse".