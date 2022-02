Skriniar a ITV: “Volevamo tornare a vincere, oggi si è vista la vera Inter”

"Io mi trovo bene in tutti i ruoli, gioco dove ha bisogno la squadra e cerco sempre di dare il massimo", ha aggiunto

Il difensore nerazzurro Milan Skriniar ha commentato così a Inter TV la vittoria in Coppa Italia contro la Roma, che è valsa l'accesso alle semifinali: “Sono contento di essere riuscito a fare quel salvataggio anche se alla fine era fuorigioco. Alla fine la squadra è tornata a vincere ed era questo il nostro obiettivo. Oggi ho cambiato ruolo, ma in difesa posso giocare a destra. Sinistra e in mezzo. Posso giocare dove il mister ha bisogno, cerco sempre di dare una mano alla squadra. Gli attaccanti della Roma sono forti, hanno creato qualcosa anche loro ma sono felice di non averli fatti segnare".