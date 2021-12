Skriniar a ITV: “Se non segni, contro queste squadre alla fine paghi”

"Ora prepariamoci al meglio per l'ultimo sforzo prima della sosta"

Intervistato da Inter TV, il difensore nerazzurro Milan Skriniar analizza così il ko subito sul campo del Real Madrid: "È stata una partita tosta ma lo sapevamo, abbiamo creato un paio di occasioni ma non siamo riuscite a sfruttarle e contro queste squadre alla fine lo paghi. Serviva più cinismo soprattutto nella prima mezz’ora dove abbiamo creato un paio di occasioni dove potevamo segnare. Contro queste squadre devi fare gol. Gli ottavi sono importanti, ma sono fiero di questa squadra perché siamo venuti qui a giocarcela per il primo posto. Ora testa al campionato, dobbiamo dare continuità di risultati e di prestazione. Sicuramente dobbiamo riposare, recuperare le forze e prepararci al meglio per l’ultimo sforzo prima di Natale".