Skriniar a ITV: “Ci manca il gol in Champions, dobbiamo fare meglio”

Le parole del difensore slovacco, premiato come MVP del match

È Milan Skriniar Il primo tesserato dell'Inter a commentare il match pareggiato oggi per 0-0 sul campo dello Shakhtar Donetsk ai microfoni di Inter TV: "Sicuramente delusione c’è, volevamo questi tre punti, volevamo vincere la partita, ma contro questo avversario non è stato facile. Lo sapevamo. Sicuramente in fase offensiva potevamo fare qualcosa in più. Non abbiamo ancora segnato in Champions purtroppo, ma è ancora tutto aperto e siamo ottimisti per le prossime. Loro ci hanno creato problemi con il loro palleggio, lo sapevamo. Adesso siamo forti anche noi sotto questo aspetto, quindi abbiamo creato anche noi problemi. Purtroppo non abbiamo sfruttato le occasioni”.