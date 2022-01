Skriniar a ITV: “Felice per il gol, per la vittoria e per l’assist di Bastoni”

Il commento post-partita del difensore nerazzurro ai canali ufficiali del club

Vittoria che porta il marchio della difesa quella ottenuta oggi dall'Inter che ha battuto la Lazio grazie a due reti di Bastoni e Skriniar. Gol sempre decisivi quelli di Milan Skriniar? A rispondere è lo stesso slovacco che a Inter TV umilmente risponde: "Tutti decisivi non lo so però sono contento se riesco segnare e aiutare la squadra. Oggi era importante segnare e vincere. Oggi sono contento per il gol e per il grande assist di Bastoni”.