Skriniar a InterTV: “Lo Sheriff ha qualità, ma la partita dipende da noi”

Il difensore slovacco è stato intervistato alla vigilia di Inter-Sheriff

"Lo Sheriff è una sorpresa per tutti, ma hanno qualità e l’hanno fatto vedere". Lo dice Milan Skriniar, intervistato ieri da InterTV in vista del match di questa sera: "Vogliamo fare la partita noi, e dipende da noi. In Champions il problema è che se non fa i gol poi arriva chi te lo fa e vince. Dobbiamo essere più decisivi davanti e difendere bene dietro. Conta solo la vittoria".