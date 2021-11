Skriniar a InterTV: “Creato più del Milan, due punti persi. Ma siamo tosti per tutti”

Le parole del difensore interista a Inter Tv

"Sicuramente è stata una partita tosta e lo sapevamo. Per me però sono due punti persi perché abbiamo creato molto di più dell'avversario ma non siamo riusciti ad approfittare delle occasioni". Così Milan Skriniar, con un pizzico di amarezza e delusione per il risultato, commenta il derby.