Skriniar a Inter TV: “Contento per il gol. Io leader? Cerco sempre di aiutare”

L’analisi del giocatore nerazzurro dopo la sfida di San Siro

È Milan Skriniar il giocatore chiamato a commentare la larga vittoria sul Bologna ai microfoni di Inter TV: "Sono contento per il gol, ma più per la prestazione. Abbiamo fatto molto bene, era importante entrare così in partita. Arrivavamo da due risultati negativi, oggi era importante vincere: siamo entrati carichi, si vedeva dal primo minuto".